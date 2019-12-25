Ersun Yanal ve Ali Koç arasındaki görüşme ortaya çıktı: Memnun değilseniz bırakıyorum

Fenerbahçe'deki krizin fitili derbi öncesi yapılan yönetim toplantısında ateşlendi. Yöneticiler, Ersun Yanal hakkında ağır ifadeler kullandı. Ali Koç ise eleştirileri dinleyip, Yanal'ı savunmadı. Toplantıda yer alan bir kişi ise tüm bunları Yanal'a aktardı.

OTOPARKTA KARŞILAŞTILAR

Derbi sonrası olay açıklamayı yapan Ersun Yanal ardından otoparkta Ali Koç'la karşılaştı. Yanal, "Yönetimde beni istemeyenler var. Madem beni istemiyorlar o halde bırakıyorum" dedi.

BUNLARI AKLINA BİLE GETİRME

Yanal'ın bu çıkışı sonrası şaşkınlık geçiren Başkan Koç, "Olur mu öyle şey. Bunları aklına bile getirme. Spekülasyonlar yüzünden derbi galibiyetini bile huzur içinde yaşayamıyoruz" dedi.

COMOLLI İLE GÖRÜŞECEK

Ancak Yanal'ın kendisini yönetimde savunmadığı için Başkan Koç'a da kırgın olduğu ifade ediliyor. Bu arada bugün Yanal ile Comolli Samandıra'da bir toplantı gerçekleştirecek

SABRETMEK BİR YERE KADAR

Gelişmeleri bilen Yanal derbi maç nedeniyle 1 hafta sustu. Derbi sonrası ise adeta patladı!

(Takvim)