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  3. Ersun Yanal: Türk futbolu için kapkara bir gece

Ersun Yanal: Türk futbolu için kapkara bir gece

Ersun Yanal: Türk futbolu için kapkara bir gece

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunurken, Galatasaray'ın Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçtaki hakem hatalarına da değindi.

Maçı değerlendiren Yanal, "Bizim maç 2-0, penaltı, 3-0 olacak ve rahatlayacağız. İstediğimiz gibi öne geçtiğimiz maçı forse etmeye başlayacağız. Bu sene kabus gibi bir sezon oynadık ama bu süreci bitirdik. Artık önümüze bakacağız ve önümüzdeki sezonun planlarını yapacağız. 2-1'den sonra biraz daha kontrollü, çok fazla rakibi forse edecek bir oyun oynamadık, önemli olan sonuç almaktı" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNA GEÇMİŞ OLSUN"

Emre Akbaba'nın sakatlığı için konuşan teknik adam, "Emre Akbaba'ya geçmiş olsun diyorum, futbol için hoş olmayan bir kaza" derken, Galatasaray maçı ile ilgili, "Futbol için kapkara bir gece, Türk futboluna geçmiş olsun" diye konuştu.

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