Ersun Yanal, Sivasspor'u yıkma planını hazırladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, son günlerde adeta Sivasspor'la yatıyor, Sivasspor'la kalkıyor.

Tecrübeli teknik adam, hafta sonunda kaybetmeleri durumunda farkın 8 puana çıkacağını sürekli olarak oyuncularına anlatıyor. Sezon başında Sivasspor'la oynadıkları hazırlık maçının videosunu kendilerine gösteriyor. O maç ve Sivasspor'un oyun planı üzerinden sürekli olarak tahliller yapıyor.

Sezon başındaki gibi oynamaları durumunda hiçbir şansları olmadığını söyleyen Ersun Yanal, "Kazanmak için gideceğiz. Başka şansımız yok!" diyerek oyuncularını sürekli motive ediyor.

YOĞUN YAĞIŞA HAZIRLIK YAPIYOR

Ersun Yanal'ın sezonun en kritik maçı olarak gördüğü Sivasspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de her türlü detayın üzerinde duruluyor. Pazar günü maçın oynanacağı saatlerde Sivas'ta hava sıcaklığı tahmini 6 derece olacak. Maçın yoğun yağış altında olması bekleniyor. Bu bilgi üzerine Ersun Yanal idmanları zemini ıslatarak ve kaleciler için özel idman istedi.

YANAL, MAÇ TAKTİĞİNİ HAZIRLADI

Ersun Yanal'ın amacı Sivasspor'u önce durdurmak, sonra vurmak... Çünkü rakiplerinin yaptığı gibi Sivasspor'un üzerine giderse cezalandırılacağını biliyor. Bu yüzden öncelikle maçı 0-0'a kilitlemeyi planlıyor. Ardından da son bölümde kilidi açacak hızlı adamlar üzerinden bir formül üzerinde çalışıyor.

Ersun Yanal son idmanda; Altay, Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan, Emre, Tolga Ciğerci, Dirar, Kruse ve Muriqi 11'inden oluşan bir kadro kullandı. Rodrigues'i zaman zaman Ciğerci'nin yerine 11'in içine attı. Deniz'i de Kruse ile değiştirdi.

(Star)