Ersun Yanal raporu verdi! Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Zajc ile yollar kesin olarak ayrılıyor
Fenerbahçe'de bir yandan transfer görüşmeleri devam ederken bir yandan takımdan ayrılacak isimler belirlendi. Sarı Lacivertlilerde sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ve sakatlanıp sezonu kapatan Miha Zajc ile yollar Ocak ayında ayrılacak.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği isimler, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıracak. Zajc ile ismi federasyona iletilmeyen Mehmet Ekici, ocak ayında kulübe veda edecek. Zajc için Rus ekiplerinin ısrarı sürürken, en az 5 milyon euro bedelle satılması bekleniyor. Anadolu ekiplerinin gözdesi olan Mehmet'in de 1 milyon euro'ya satılacağı belirtiliyor.
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