Ersun Yanal oyuncularına Cimbom'u adeta ezberletti! 40 dakika...

Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, Galatasaray’ın 6’da 6 yaptığı maçlardan görüntüler hazırladı. Dünkü idman öncesinde yaklaşık 40 dakika bu görüntüler eşliğinde Cim Bom’un analizi yapıldı. Yanal, öğrencilerine Aslan’ı adeta ezberletti.

Fenerbahçe, derbiye yönelik hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenman ile sürdürdü. Son idmanda daha çok görüntülü analiz üzerinde duruldu. Ersun Yanal, Galatasaray’ın 6’da 6 yaparak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale geldiği maçlardan özel görüntüler hazırlattı. Başarılı çalıştırıcı, dünkü antrenman öncesinde öğrencileriyle yaklaşık 40 dakika süren analiz toplantısı yaptı.

Ersun Yanal, toplantı sırasında özel olarak hazırlattığı görüntüler eşliğinde Galatasaray’ın güçlü ve zayıf olan yanlarını anlattı. Yardımcılar da söz aldı Yanal, sık sık videoyu durdurarak, rakibin özellikle dikkat edilmesi gereken yönlerine dikkat çekti.

Galatasaray’ın maç boyunca hangi dakikalar arasında nasıl bir oyun sergilediği, baskı altındayken nasıl oyun kurduğu, baskı yaparken sahaya nasıl yayıldığı gibi birçok detay, futbolculara aktarıldı. Analiz toplantısı sırasında Ersun Yanal’ın yardımcıları da uzmanlık alanlarına giren konularda söz alarak oyunculara bilgi verdi.

Duran topla vuracaklar

Galatasaray analizinde ön plana çıkan detaylardan biri rakibin deplasmanda yediği goller oldu. Sarı-Kırmızılılar, dış sahada kalesinde 9 gol görürken bunların 4’ü duran toplardan geldi. Ersun Yanal, özellikle Luyindama’nın yokluğunda hava toplarında daha da zorlanan Aslan’ın bu zaafından yararlanmayı planlıyor. Yanal, hafta boyunca öğrencilerine bol bol korner ve cezası sahası çevresinden serbest vuruş organizasyonları yaptırdı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, Muriç, Kruse, Tolga, Ozan, Serdar Aziz gibi isimlere güveniyor.

(Fanatik)