Ersun Yanal oyuncularına Cimbom'u adeta ezberletti! 40 dakika...

Fenerbahçe, derbiye yönelik hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenman ile sürdürdü. Son idmanda daha çok görüntülü analiz üzerinde duruldu. Ersun Yanal, Galatasaray’ın 6’da 6 yaparak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale geldiği maçlardan özel görüntüler hazırlattı. Başarılı çalıştırıcı, dünkü antrenman öncesinde öğrencileriyle yaklaşık 40 dakika süren analiz toplantısı yaptı.
Ersun Yanal, toplantı sırasında özel olarak hazırlattığı görüntüler eşliğinde Galatasaray’ın güçlü ve zayıf olan yanlarını anlattı. Yardımcılar da söz aldı Yanal, sık sık videoyu durdurarak, rakibin özellikle dikkat edilmesi gereken yönlerine dikkat çekti.
Galatasaray’ın maç boyunca hangi dakikalar arasında nasıl bir oyun sergilediği, baskı altındayken nasıl oyun kurduğu, baskı yaparken sahaya nasıl yayıldığı gibi birçok detay, futbolculara aktarıldı. Analiz toplantısı sırasında Ersun Yanal’ın yardımcıları da uzmanlık alanlarına giren konularda söz alarak oyunculara bilgi verdi.
Duran topla vuracaklar
Galatasaray analizinde ön plana çıkan detaylardan biri rakibin deplasmanda yediği goller oldu. Sarı-Kırmızılılar, dış sahada kalesinde 9 gol görürken bunların 4’ü duran toplardan geldi. Ersun Yanal, özellikle Luyindama’nın yokluğunda hava toplarında daha da zorlanan Aslan’ın bu zaafından yararlanmayı planlıyor. Yanal, hafta boyunca öğrencilerine bol bol korner ve cezası sahası çevresinden serbest vuruş organizasyonları yaptırdı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, Muriç, Kruse, Tolga, Ozan, Serdar Aziz gibi isimlere güveniyor.
(Fanatik)
Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...
Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. İşte sarı lacivertli takımda derbi öncesi son dakika gelişmeleri...
TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. Derbilerin güvenlik yönleri ele alındı. Kritik zirve sonrası ise dostluk mesajları verildi...
Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 3. Uluslararası Etnospor Forumu, bugün Antalya'da başladı.
Koronavirüs yüzünden spor organizasyonlarının askıya alındığı Hong Kong’un Kadın Futbol Takımı bir şirket tarafından Alanya’ya davet edildi. Takım 1 Mart’ta İstanbul aktarmalı Alanya’ya gelip, 3 maç yapacak.
YARINKİ Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak.