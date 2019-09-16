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Ersun Yanal: Önemli olan duruş sergilemeniz

Ersun Yanal: Önemli olan duruş sergilemeniz

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a deplasmanda mağlup olduğu maçın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ersun Yanal, "Evet bireysel hatalardan kaybettiğimiz oyunu geçen hafta bireysel hatalardan kazanamadık. Ama önemli olan duruş, duruş sergilemeliyiz. Bu hatalardan sonra duruşumuz bozulmamalı. Ne bahanemiz ne çekincemiz var. Oyundan kopmamamız gerekiyor. Topa yüzde 70 civarında sahip olurken uzatmalarda bireysel hatalardan golü yedik, olabilir. İkinci yarının başında bireysel hatadan gol yedik, olabilir. Ama maçtan kopmak olmaz." dedi.

"Emre Belözoğlu yoktu, sanki takımın %50'si yoktu." şeklindeki yorum üzerine Ersun Yanal "Sahada bu takım vardı ve bu takımla çok daha uzun bir maratonda yarışacağız. Ortaya karakter koymak bizim hedefimiz. Her maçı kazanabilecek o duyguyu saha içinde yaşamalı, sonuna kadar götürmeliyiz." açıklamasını yaptı.

"Bu savunmayla mı devam edeceksiniz?" sorusunu da yanıtlayan Yanal "Uzun bir süreç var, bu uzun süreç içerisinde her şey yerine oturacaktır." diye konuştu.

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