Ersun Yanal, Okechukwu Azubuike'nin transfer edilmesini istedi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör Ersun Yanal'dan Okechukwu Azubuike isteği geldi. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan ve bonservisi Mısır'ın Pyramids kulübünde bulunan Okechukwu Azubuike'yi listeye dahil etti.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi merkez orta sahayı güçlendirmek için hareke geçti. Ersun Yanal bu bölge için Çaykur Rizespor'un kiralık futbolcusu Okechukwu Azubuike'nin transfer edilmesini talep etti.

Tecrübeli teknik direktörün beğendiği Nijeryalı futbolcu, bu sezon 20 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Fenerbahçe'nin Okechukwu Azubuike transferinde yakın zamanda harekete geçmesi bekleniyor.

(Futbol Arena)