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  3. Ersun Yanal isyan etti: Adalet yok!

Ersun Yanal isyan etti: Adalet yok!

Ersun Yanal isyan etti: Adalet yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra hakem yönetimine isyan etti.

Adaletli kararlar verilmediğini söyleyen Yanal, "Adalet futbol için var. Adalet yoksa, futbol da yok. Ali gider, Veli gider, Ersun gider ama bunun hesabını kim verecek? Merak etmeyin, biz bu ligde sıralamayı belirleyeceğiz." dedi.

Verilen hatalı kararlara dikkat çeken deneyimli hoca, "Bugün futbol konuşmak istemiyorum. Bugün kural  hatası vardır, değildir bunu tartışmak istemiyorum. Bugün Fenerbahçe'nin oynadığı maç tarihe geçti. Geçen hafta da yaşanıyor bu. Sonra Fenerbahçe gol atıyor maçın belki şekli değişecek.  Gol atıyorsun, uzun bir süre VAR'a bakılıyor. Adalet yoksa futbol da yok, adalet varsa futbol da var. Ancak bu adalet çifte standartlı uygulanırsa o zaman sorun vardır. Ama bu yapılan ne olacak?" ifadelerini kullandı.


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