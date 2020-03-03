Ersun Yanal: İstişare sonucu buradayım!

Ersun Yanal yaptığı açıklamada "İstişare sonucu buradayım. Hafta içinde, daha önce de süre gelen bir süreç sonunda bu kararı aldım. Yönetimden bir ricada bulundular, bunun sonucunda buradayım. Dirar, Hasan Ali, Rodrigues, bunların sakatlıkları devam ediyor. Serdar'ın aldığı bir darbe sonucunda sorunu var, riske etmedik. İki ayaklı maçlar, bunların formatı farklı. Bugünkü maçın sonucu, 2. maçı vermez, 2. maçta bakalım sonuç ne olur, orada artık ben başarılar dilemek durumundayım. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan her platformda olduğu gibi, bugün de sonuç için mücadele edeceğiz." dedi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi gerçekleştirildi ve A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı sonrası ilk kez konuştu. Trabzonspor deplasmanında son maçına çıkan Ersun Yanal, karşılaşma öncesi konuştu.
Ersun Yanal ile olan sözleşmesini fesheden ve yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye, eski hocası İsmail Kartal'dan mesaj var... Kartal, sarı lacivertli takımı sezon sonuna kadar çalıştırabileceğini yönetime iletti.
Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.
Galatasaray hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının saatinin 16.00'a çekilmesi yönünde haftalar önce itirazda bulunduğu ancak bu talebin reddedildiği ortaya çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.