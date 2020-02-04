Ersun Yanal hedefi belirledi! Milli araya lider girmek...

Sarı-Lacivertliler’in ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi Trabzon deplasmanında sona erdi. Lider Sivas’ın kaybettiği haftayı puansız tamamlamak, zirveye yaklaşma şansının yitirilmesine neden oldu. Ancak Ersun Yanal, takımına olan inancını, “Bu ligde son sözü Fenerbahçe söyleyecek” diyerek ortaya koydu. Sergilenen futboldan son derece memnun olan başarılı teknik adam, öğrencilerine hedef gösterdi! Ersun Yanal, mart ayının son haftasındaki milli araya zirvede gireceklerine inanıyor.
En zor maçlar Kadıköy’de
Fenerbahçe bu süreçte 7 maç oynayacak. Kağıt üzerinde en zorlu karşılaşmaları zirve yolundaki rakipleri Alanyaspor ve Galatasaray ile oynayacağı mücadeleler. Ancak Kanarya bu iki maçı da Kadıköy’de 50 bin taraftarının önünde oynayacak. Ersun Yanal’ın zirve hesabı yapmasının bir diğer nedeni ise şampiyonluk yolundaki diğer takımların birbirleriyle karşılaşacak olmaları...
Bir kere ele geçirince...
Başarılı çalıştırıcı, milli araya kadar olan süreçte zirve yarışı veren takım sayısının düşeceğine inanıyor. Ersun Yanal, 7 karşılaşma sonunda zirveyi almaları halinde, psikolojik olarak da avantajlı hale gelecekleri görüşünde. Deneyimli teknik adam, bunu başardıktan sonra sezon bitene kadar liderlik koltuğunu kimseye vermeyecekleri konusunda takımına güveniyor.
Favori hâlâ Fenerbahçe
Sarı-Lacivertliler, Trabzon karşısında haftayı yenilgiyle tamamladı. Ancak buna rağmen, İddaa’nın güncellediği şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe yine favori olarak gösterildi. Kanarya’nın mutlu sona ulaşmasına 3.00 oran verildi. Sarı-Lacivertliler’i mağlup eden Trabzsonspor, 4.50 oranla listede ikinci sırada yer alırken, son haftaların formda takımı Galatasaray ile liderliğini koruyan Sivasspor 5.50’yle bu ikiliyi takip ediyor.
(Fanatik)
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