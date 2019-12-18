Ersun Yanal: Hasan Ali'nin sakatlığı problemli

İstanbulspor'a teşekkür eden Ersun Yanal, "Öncelikle İstanbulspor ile oynadığımız maçta, kendi evimizde seyircisiz oynadık. Burada bir miktar seyircimiz vardı. Bizi burada çok iyi ağırladılar. Zaten iyi ilişkilerimiz var. Onlara ligde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE HER MAÇI CİDDİYE ALIR"

Mücadeleyi değerlendiren Ersun Yanal, "İki maçta galip geldik. Mücadelemiz finale kadar devam edecek. Konforlu bir maç oldu. Ligde görev alamayan oyuncuların 90 dakika görev alması güzeldi. Bazı sakat oyuncularımız vardı. Onlar da olsaydı daha güzel olurdu. Böyle maçları oynamak aslında zordur. Oyuncularım topu tutarak maçı kolay hale getirdiler. Fenerbahçe her maçı ciddiye alır. Bu maçı da ciddiye aldık. Bir üst tura kaldık. Böyle devam edeceğiz." dedi.

"Fenerbahçe, çok büyük bir ailedir." sözleriyle konuşmasını sürdüren Yanal, "Bütün oyuncularımızla, yönetimimizle, taraftarımızla, medyamızla, herkes biliyor ki Fenerbahçe her iki kulvarda sonuna kadar gidecektir. Motivasyonu tamdır." açıklamasını yaptı.

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN SOL BEKTE OYNAMASI

Deniz Türüç'ün sol bekte görev almasıyla ilgili gelen soruyu Yanal, "Tüm arkadaşlarımızı kullanıyoruz. Ofansif yönden başarılıydı. Bir çare üretmemiz gerekiyor. Hasan Ali'ye alternatif yaratmak, her an hazırda bulundurmak gerekiyor. Bu maç elimize deneme fırsatı geldi. Hasan Ali için 3-4 hafta demiştik. İkinci yarı aramıza katılacak. Hasan Ali'nin sakatlığı problemli biraz. Topuğa yakın noktada bir yer. Umarım hızlı bir şekilde tekrar toparlanır. Hızlıca sahalara döner." sözleriyle cevapladı.