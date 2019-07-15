Ersun Yanal: Bu takımı olması gereken yere yani zirveye taşıyacağız

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri iddialı açıklamalarıyla dikkat çeken teknik direktör Ersun Yanal flaş transferlerden sonra sesini iyice yükseltti.

Oyuncu kalitesinin yükseldiğini, yeni takviyelerle daha da güçleneceklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, Topuk Yaylası kampından da memnun kaldı. Takımdaki havanın oldukça iyi olduğunu söyleyen Yanal, Boluspor maçı sonrası oyuncularına yaptığı konuşmada "Hepiniz burada çok iyi çalıştınız. Bazı arkadaşlar izinli olduğu takıma geç katıldı. Bundan sonrasındaki çalışmalarımız daha yoğun ve oyun felsefesini yerleştirmeye yönelik olacak" diye konuştu.

LİGİ İPLE ÇEKİYORUM

Fenerbahçe'nin yerinin her zaman zirve olması gerektiğini söyleyen Ersun Hoca "Fenerbahçe'nin eski başarılı günlerine dönmesi için hep beraber elimizden geleni yapacağız. Bu takımı olması gereken yere yani zirveye taşıyacağız" ifadesinde bulundu.

Şampiyonluk iddiasını tekrarlayan Yanal "Fenerbahçe taraftarının beklediği savaşan, saldıran takım sahada olacak. Bize güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağız" diye konuştu.

Sadece yönetimin değil bütün camianın kendilerinden başarı beklediğini hatırlatan Yanal "İnanın en az sizin kadar heyecanlıyım. Ligin başlamasını iple çekiyorum" dedi.

AÇIK KAPATIYORLAR

Topuk Yaylası'ndaki ilk etap hazırlık kampını tamamlayan Fenerbahçe'de Boluspor maçında forma giymeyen Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Elif Elmas, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım, Max Kruse ve Frey dün Samandıra'da idman yaptı.

(Türkiye)