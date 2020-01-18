Ersun Yanal: Biz öyle şeylere tenezzül etmeyiz

İstedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydeden Yanal, "2. yarıya başlangıç bizi mutlu etti. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kuramadık. Topa sahip olan, rakibi kontrol eden ve ülkede bunu en çok yapan takımız. Bundan bazı bölümlerde memnun değilim" dedi.
Daha iyi duruma geleceklerini de belirten teknik adam, "Oyunun memnun olmadığım bölümlerini düzelterek, topa daha çok hakim olan bir Fenerbahçe olması gerekiyor. Bugün kazandık, kupa maçına konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da var olacağız. Önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe taraftarının görmek istediği oyunu, Fenerbahçe tekrar gösterecektir" ifadelerini kullandı.
BİZ TENEZZÜL ETMEYİZ!
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve Kayserispor ile oynanacak kupa maçında cezalı duruma düşen Vedat Muriqi için konuştu
Ersun Yanal açıklamasında, "Aman sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz Fenerbahçe'yiz! Böyle şeylere tenezzül edilir mi? Bizim için kupa çok önemli. Böyle şeylerin konuşulması bile ayıp, yapmayın, böyle şeyler olur mu? Fenerbahçe böyle şeylere tenezzül edecek... Asla! Çok ayıp." dedi.
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Gaziantep FK’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç maç sonunda transferle ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. "Bize manevra alanı tanınmıyor" denen Koç, durumun kendileri açısından dayanılmayacak bir hal aldığını belirtti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Süper Lig'de 18. haftada Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi dikkat çekti.
Süper Lig ekiplerinden Antalyasporun transfer görüşmesi yaptığı Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski'nin Antalya'ya geleceği bildirildi.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda ve son 10 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta milli oyuncumuz Cenk Tosun yeni takımıyla ilk kez 11'de yer aldı ve ağları sarstı, karşılaşma 2-2 sona erdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 5-3 yendi.