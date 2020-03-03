Ersun Yanal: Ayıp etmeyin!

Ersun Yanal, Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında, özellikle tazminat haberlerine büyük tepki gösterirken, görevden ayrılma kararıyla ilgili olarak yaşanan süreci anlattı.

Fenerbahçe'de son maçına çıkan Ersun Yanal, basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında son derece çarpıcı mesajlar verdi.

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Böyle bir atmosferde futbol oynamak ve konuşmak çok zor. Hepimizin canı yanıyor. Elden de bir şey gelmiyor. Yapılması gerekenler mutlaka milletimizin gücünü, her şeyin büyüklüğünü bilerek yapmamız gerekiyor.

"ALİ KOÇ'A KARŞI BİR DÜZEN VAR! FENERBAHÇE'DE TRANSFER YAPAMAMAMAZLIK OLMADI"

Fenerbahçe'ye nerede ihtiyaç olursa ben orada olurum. Zor şartlar altında başladım ve zor şartlarda devam ettim. Bu süreci doğru anlamak lazım. Fenerbahçe birçok kupa yarışına, liderlik yarışına katıldı. Avrupa'da yarıştı. Düşmeye oynadı, zirvenin kalıcısı oynamaya oynadı ama hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı.

"ERSUN YANAL, OYUNCULAR GİDEBİLİR AMA FENERBAHÇE BAKİDİR"

Ersun Yanal gidebilir, oyuncular gidebilir ama Fenerbahçe bakidir. Bu doğru analiz edilirse sorunlar hızlı bir şekilde çözülecektir. Trabzonspor maçında başlayarak, Alanya maçı sürecinden devam eden sürede konuşmalarımız, benim bırakmamla bu işler düzelecekse bunu düşünmeden yaparım. Bırakma sürecinde Fenerbahçe'den talebim asla olmadı, olmaz da!"

"FENERBAHÇE'DEN TALEBİM OLMADI! AYIP ETMEYİN!"

Ersun Yanal tazminat haberleriyle ilgili sert konuştu ve ", Biz Fenerbahçe'ye gelirken de, giderken de nasıl gelip gittiğimizi yetkili şahıslara sorun. Bilip bilmeden yorum yapmayın! Bu konuda yorum yaparken ayıp etmeyin!" ifadelerini kullandı.