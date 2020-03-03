Ersun Yanal: Ayıp etmeyin!

Fenerbahçe'de son maçına çıkan Ersun Yanal, basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında son derece çarpıcı mesajlar verdi.
"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
Böyle bir atmosferde futbol oynamak ve konuşmak çok zor. Hepimizin canı yanıyor. Elden de bir şey gelmiyor. Yapılması gerekenler mutlaka milletimizin gücünü, her şeyin büyüklüğünü bilerek yapmamız gerekiyor.
"ALİ KOÇ'A KARŞI BİR DÜZEN VAR! FENERBAHÇE'DE TRANSFER YAPAMAMAMAZLIK OLMADI"
Fenerbahçe'ye nerede ihtiyaç olursa ben orada olurum. Zor şartlar altında başladım ve zor şartlarda devam ettim. Bu süreci doğru anlamak lazım. Fenerbahçe birçok kupa yarışına, liderlik yarışına katıldı. Avrupa'da yarıştı. Düşmeye oynadı, zirvenin kalıcısı oynamaya oynadı ama hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı.
"ERSUN YANAL, OYUNCULAR GİDEBİLİR AMA FENERBAHÇE BAKİDİR"
Ersun Yanal gidebilir, oyuncular gidebilir ama Fenerbahçe bakidir. Bu doğru analiz edilirse sorunlar hızlı bir şekilde çözülecektir. Trabzonspor maçında başlayarak, Alanya maçı sürecinden devam eden sürede konuşmalarımız, benim bırakmamla bu işler düzelecekse bunu düşünmeden yaparım. Bırakma sürecinde Fenerbahçe'den talebim asla olmadı, olmaz da!"
"FENERBAHÇE'DEN TALEBİM OLMADI! AYIP ETMEYİN!"
Ersun Yanal tazminat haberleriyle ilgili sert konuştu ve ", Biz Fenerbahçe'ye gelirken de, giderken de nasıl gelip gittiğimizi yetkili şahıslara sorun. Bilip bilmeden yorum yapmayın! Bu konuda yorum yaparken ayıp etmeyin!" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Trabzon'da geçtiğimiz maça göre iyi ağırlandıklarını kaydeden Özsoy, "Kötüye kötü, iyiye iyi diyen bir kulüp olarak, istediğinde olduğunu gördüğümüz için Trabzon Emniyeti'ne teşekkür ediyoruz, çok iyi ağırlandık." diyerek söze başladı.
Ersun Yanal, Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında, özellikle tazminat haberlerine büyük tepki gösterirken, görevden ayrılma kararıyla ilgili olarak yaşanan süreci anlattı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, skorun avantajlı olmadığını söylerken, "Kupa maçlarında 2-1 avantaj olarak değerlendirilmez, dezavantaj da değil. Her şey 21 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak. Turu geçmek istiyoruz." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında mücadelenin 7. dakikasında Fenerbahçe'de Falatte sakatlandığı için oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi gerçekleştirildi ve A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerle ilgili olarak, "Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli. Eylül, ekim, kasım aylarında güzel bir dönem geçireceğiz. Umarım hem tecrübe kazanır hem de gruptan 1'inci sırada çıkarız" dedi.