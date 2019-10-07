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  3. Ersun Yanal, Altay Bayındır'a övgüler yağdırdı: Olgunluk olarak 40 yaşında gibi

Ersun Yanal, Altay Bayındır'a övgüler yağdırdı: Olgunluk olarak 40 yaşında gibi

Ersun Yanal, Altay Bayındır'a övgüler yağdırdı: Olgunluk olarak 40 yaşında gibi

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, 1-0'lık Antalyaspor mağlubiyetine rağmen maça damga vurmuştu. Genç eldivene hocası Ersun Yanal da methiyeler düzdü.

Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncusuna övgüler yağdırdı:

"Performansı değil hareketleri de olgun. 21 yaşında olmasına rağmen olgunluk olarak 40 yaşında gibi. Fenerbahçe kalesine kendisini hazırlamış. 'Akıl yaşta değil başta' sözünün hayat bulmuş hali. Bu yaşta böyle bir seviyede kaleci Avrupa'nın çoğu takımında yok. Bu takımın önemli bir değeri olması için üzerimize düşeni yapmalıyız."

(Sabah)

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