Ersun Yanal, Alanyaspor maçında Adil Rami ve Luiz Gustavo'yu ilk 11'de sahaya sürecek

FENERBAHÇE’DE teknik direktör Ersun Yanal, hafta sonu karşılaşacakları Alanyaspor’a özel önlem alıyor... Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi zorlu rakibi karşısında gol yememek. Yanal bunun için kadroda bir takım değişikliğe gidecek. Deniz Türüç’ü yedeğe çekmeyi planlayan kurt hoca, stoperde Zanka-Rami ikilisinde görev verecek. Savunmanın önünde ise Gustavo ve Jailson olacak. Dört defansif isimle maça çıkacak olan Yanal, Rodrigues’in hızından yararlanarak kontradan gol bulmaya çalışacak.

(Güneş)