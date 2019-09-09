Ersun Yanal, Alanyaspor maçında Adil Rami ve Luiz Gustavo'yu ilk 11'de sahaya sürecek
Ersun Yanal, önceliği savunmaya verdi. İlk hedef olarak maçlarda gol yememeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, bu sebepten dolayı Alanya karşısında Rami, Zanka, Jailson ve Gustavo birlikte oynayacak.
FENERBAHÇE’DE teknik direktör Ersun Yanal, hafta sonu karşılaşacakları Alanyaspor’a özel önlem alıyor... Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi zorlu rakibi karşısında gol yememek. Yanal bunun için kadroda bir takım değişikliğe gidecek. Deniz Türüç’ü yedeğe çekmeyi planlayan kurt hoca, stoperde Zanka-Rami ikilisinde görev verecek. Savunmanın önünde ise Gustavo ve Jailson olacak. Dört defansif isimle maça çıkacak olan Yanal, Rodrigues’in hızından yararlanarak kontradan gol bulmaya çalışacak.
(Güneş)