Ersun Yanal 6 Ocak'ı işaret etti

Maçı değerlendiren Yanal, "İlk ve son maçları oynamak zordur. Kolay bir gece olmadı. Oynadığımız oyunu rakibe kabul ettirsek de pozisyon zenginliği yoktu. Birçok iyi oynadığımız maçı kazanamadık ama bugün skoru aldık. Rakibin sert oyununu ve hakem kararlarını kamuoyuna bırakıyorum" dedi.

Şampiyon olacaklarını kaydeden teknik adam, "Biz başkandan en alta kadar doğruları yapmak isteyen kulübüz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrularını yaparak olacağız. Her anlamda, her yerde" ifadelerini kullandı.

6 Ocak'ta bir basın toplantısı ile transfer çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapacağını kaydeden çalıştırıcı, "Transfer çalışmalarımız var, her zaman buna hazırız. Ayın 6'sında akşam basın toplantısı yapacağız, orada konuşuruz" diye konuştu.