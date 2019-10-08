Ersun Yanal'dan yönetime: Sadık Çiftpınar, Mehmet Ekici, Isla ve Zajc kendisine takım bulsun
Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk için kenetlenen Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, ocak ayı transfer dönemi için yönetime çarpıcı bir rapor sundu. Tecrübeli teknik adam, devre arasında Sadık Çiftpınar, Mehmet Ekici, Mauricio Isla ve Miha Zajc’ın gönderilmesini istedi.
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın devre arası için yönetime şok bir rapor sunduğu ileri sürüldü.
Buna göre Yanal’ın geçen sezonun devre arasında Yeni Malatya’dan transfer edilen Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra TFF’ye gönderilen kadroda yer verilmeyen Mehmet Ekici, sağ bek Maurico Isla ve 10 numara Miha Zajc’ın biletini kestiği öğrenildi. Yönetimin dört futbolcudan kendilerine kulüp bulması için talimat verdiği belirtiliyor.
Bu arada Ersun Yanal’ın devre arasında savunma ve kanatlara takviye de istediği ifade ediliyor.
(Star)