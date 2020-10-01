Ersin Destanoğlu: Anne, babamın isteğiyle bu yıl üniversite sınavına gireceğim

Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlıların resmi dergisine açıklamalarda bulundu. Futbola başlayınca babasının destek olduğunu, annesinin ise daha ziyade okula konsantre olmasını istediğini söyleyen 19 yaşındaki file bekçisi, "Babamın desteği sayesinde çok sorun olmadı ve okulla beraber götürdüm. Annem hala okula devam etmemi çok istiyor. Babam da istiyor tabii. Ben de onlar için bu yıl üniversite sınavına gireceğim" dedi. Hedeflerini açıklayan Destanoğlu, "Büyük camiayız. Hedefimiz şampiyonluk. Ama maç maç ilerleyeceğiz, önümüzdeki her maçı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş’ta uzun yıllar oynamak istiyorum. Daha yaşım çok genç. Altyapısından yetiştiğim kulübümde hedeflerim var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ise çok çalışmak gerekiyor. Futbol oynamaya aç, Beşiktaş armasını taşımak için her şeyini veren bir takımız. Maç yaptıkça çok iyi bir takım haline geleceğiz. Buna inanıyorum" diye konuştu.
Boş zamanlarını da takım arkadaşlarıyla geçiren Ersin, siyah-beyazlı taraftarların önünde oynamayı çok özlediğini belirterek, "Taraftarlarımız iyi de oynasak kötü de oynasak arkamızda duruyor. O desteklerini hiç bırakmasınlar. Çünkü hata yaptığımızda toparlanmamızda çok büyük bir etken. Şu an maçlar seyircisiz. Taraftarımızın önünde oynamak bizim hayalimizdi. Umarım en kısa zamanda buluşur ve taraftarımızın önünde futbol oynar, onları mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.
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