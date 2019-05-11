Ersel Uzğur: Üç puanı kaçıran taraftık
Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur da iki takımın konumu gereği zorlu bir maçın geride kaldığını ifade etti.
Göztepe'nin sahasında taraftarlarıyla güzel bir ambiyans oluşturduğunu anlatan Uzğur, şu değerlendirmede bulundu:
"Maça golle başladık. Bizim adımıza en olumsuz taraf gol attıktan sonra duran toplardan gol yememizdi. Bundan psikolojik olarak etkilendik. Öndeyken maçı galip bitirebilirdik, Göztepe golü buldu, 10 kişi kaldıktan sonra bir gol daha bulabilirlerdi. Maç öncesi 1 puan iyi derdik ancak 3 puanı kaçırdık diye düşünüyorum. Mücadelemize devam edeceğiz."