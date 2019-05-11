Ersel Uzğur: Üç puanı kaçıran taraftık

Göztepe'nin sahasında taraftarlarıyla güzel bir ambiyans oluşturduğunu anlatan Uzğur, şu değerlendirmede bulundu:

"Maça golle başladık. Bizim adımıza en olumsuz taraf gol attıktan sonra duran toplardan gol yememizdi. Bundan psikolojik olarak etkilendik. Öndeyken maçı galip bitirebilirdik, Göztepe golü buldu, 10 kişi kaldıktan sonra bir gol daha bulabilirlerdi. Maç öncesi 1 puan iyi derdik ancak 3 puanı kaçırdık diye düşünüyorum. Mücadelemize devam edeceğiz."