Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8285
  • 6,5648
  • 238.753
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ersel Uzğur: Bir puanı hak etmiştik

Ersel Uzğur: Bir puanı hak etmiştik

Ersel Uzğur: Bir puanı hak etmiştik

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçında oyuncularının mücadelelerinden memnun olduklarını söyledi.

x

Uzğur, Beşiktaş'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Maçın gidişatının istedikleri gibi olduğunu dile getiren Uzğur, şöyle konuştu:

"Takım olarak iyi bir savunma yapıp hızlı çıkışlarla gol ve goller bulmak istedik. Bunu da bir kez gerçekleştirdik. Maçın ikinci yarısı Beşiktaş daha baskılı oynadı. Özellikle yan toplarda zorlandık. Her şeye rağmen oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Bir puanı da hak etmişlerdi. Son bölümde topa biraz daha sahip olup en azından berabere bitirmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. Hakem o kadar düdük çaldık ki bunlardan birinde de Burak gerçekten iyi vurdu."

Uzğur, bundan sonraki maçlarda bu mücadeleyi devam ettirip rahat bir sezon geçirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'e özel annelik eğitimi!
Şarkıcı Emrah'ın oğluyla ilgili soru sorulunca neşesi kaçtı
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu
Oyuncu Pelin Akil ikiz bebeklerinin doğum anlarını paylaştı
Seda Sayan canlı yayında operasyon yaptırdı
Antalya´da şeker hastası annesinin neler yiyip, yiyemeyeceği yönünde internetten yaptığı araştırmada

Şeker hastası annesi için kırmızı patates yetiştirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çocukların şaşırtan halleri

Kardashian ve Jenner ailesi kadınlarının servetleri dudak uçuklatıyor!