Ersan İlyasova'nın double-double yaptığı maçta Milwaukee Bucks kazandı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 28. galibiyetini, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 26 sayı farkla yenerek aldı.

Bucks'ta oyuna ilk 5'te başlayarak 24 dakikada sahada kalan Ersan İlyasova, 18 sayı ve 17 ribauntluk performansıyla double-double yaparak bu sezonki en iyi istatistiklerine ulaştı. Khris Middleton 23 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Brook Lopez ise 19 sayıyla oynadı.

Bu sezon 26. kez kaybeden ve üstü üste 9. yenilgisini alan Hawks'ın en skorer oyuncusu, 20 sayı üreten Allen Crabbe oldu.

- Cedi Osman'dan 10 sayı

Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'ı takibini sürdüren Boston Celtics, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 129-117'lik skorla geçerek sezonun 22. galibiyetine ulaştı.

Üst üste 5. maçını kazanarak konferansında ikinci sırada yer alan Celtics'te Jaylen Brown 34 sayı ve 9 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Bu sezon 22. kez kaybeden Cavaliers'ta Kevin Love 30 sayı ve 7 ribaunt, Collin Sexton 21, Kevin Porter 16 sayı, milli oyuncu Cedi Osman ise 10 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, birer blok ve top çalmalık performans sergiledi.

- Furkan Korkmaz 7 sayıda kaldı

Günün çekişmeli geçen mücadelesinde Orlando Magic, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 98-97 mağlup etti.

Sezonun 14. galibiyetini elde eden Magic'te Evan Fournier 20 sayıyla takımının en skoreri olurken, Aaron Gordon 19 sayı ve 11 ribaunt, Nikola Vucevic 16 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı.

Tobias Harris ile Joel Embiid'in 24 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons'ın 13 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, mili oyuncu Furkan Korkmaz'ın 7 sayı, 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performans sergilediği Philadelphia 76ers, sezonun 11. mağlubiyetini aldı.

NBA'de yarın 14 maç oynanacak.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 129-117

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 102-104 (uzatmalarda)

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 98-97

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 86-112

Miami Heat-Indiana Pacers: 113-112