Erol Bulut'tan Yanalvari sözler: Sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut iddialı konuştu. Başarılı antrenör, “Bambaşka bir Fenerbahçe sahada olacak” dedi.

Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçta 3 puan kazanan Erol Bulut, iddialı açıklamalarda bulundu.



İlk haftalarda futboldan çok alınan galibiyetlerin önemine değinen Bulut, "Yaptığımız transferlerin de hepsini ilk 11'de oynatamadık. Geç gelen ya da hazır olmayanlar var. Önümüzdeki 10 günlük süreçte yeniler de hazır hale gelecektir. Yapacağımız transferler de tam takım olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe sahada olacak. Bundan kesinlikle eminim. Hem oynadığımız futbol hem de aldığımız sonuçlarla camianın yüzü gülecek" şeklinde konuştu.