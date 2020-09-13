Erol Bulut'tan Yanalvari sözler: Sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçta 3 puan kazanan Erol Bulut, iddialı açıklamalarda bulundu.
İlk haftalarda futboldan çok alınan galibiyetlerin önemine değinen Bulut, "Yaptığımız transferlerin de hepsini ilk 11'de oynatamadık. Geç gelen ya da hazır olmayanlar var. Önümüzdeki 10 günlük süreçte yeniler de hazır hale gelecektir. Yapacağımız transferler de tam takım olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe sahada olacak. Bundan kesinlikle eminim. Hem oynadığımız futbol hem de aldığımız sonuçlarla camianın yüzü gülecek" şeklinde konuştu.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Roma'ya gitti.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tam gaz sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı adayı ise Mario Mandzukic. Emre Belözoğlu, yıldız golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un mutlaka transfer edilmesini istediği bir diğer isimse Papiss Cisse.
Yazarımız Mustafa Sapmaz, Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettiği maçı kaleme aldı.
Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Fatih Karagümrük, adı Galatasaray'la da anılan Badou Ndiaye transferinde sona geldi.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.