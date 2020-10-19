Erol Bulut'la son 5 sezonun en iyi Fenerbahçe'si

Geride kalan iki sezonda beklentilerin uzağında kalınmasının ardından teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren ve kadrosunu büyük oranda değiştiren sarı-lacivertli takım, 2020-2021 sezonuna etkili başladı.
Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, hanesine 11 puan yazdırdı. Yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, 5. haftalar itibarıyla son 5 sezonunun en iyi performansını sergiledi.
Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan elde etmişti.
- GOLLER DURAN TOPLARDAN
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 5 haftasında gollerin çoğunu duran toplardan buldu.
Bu bölümde rakip fileleri 7 kez havalandıran sarı-lacivertliler, gollerin 5'ini duran toplardan kaydetti.
Sarı-lacivertli takımın duran toplardan bulduğu gollere Jose Sosa (2), Gökhan Gönül, Mbwana Samatta ve Serdar Aziz imza attı.
Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar ve Samatta ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarından fileleri havalandırdı.
Bu süreçte Fenerbahçe, akan oyunda ise 2 kez skor tabelasını değiştirdi. Sarı-lacivertli takımın bu gollerini ise Samatta ve Dimitris Pelkas kaydetti.
- ALTAY BAYINDIR'DAN ETKİLİ PERFORMANS
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, etkili performansıyla takımına önemli katkı sağladı.
Sarı-lacivertli takımda ikinci sezonunu geçiren 22 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 5 haftalık süreçte sergilediği performansla dikkati çekti.
Altay Bayındır, oynadığı 5 maçın 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Altay, özellikle Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçında yaptığı kritik kurtarışlarla alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı.
Öte yandan Altay Bayındır, Fatih Karagümrük müsabakasında Erik Sabo'nun kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermedi.
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