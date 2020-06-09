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aksam.com.tr
  • 10 Haziran 2020 Çarşamba 08:00
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Erol Bulut'a kadar Tahir Karapınar

Erol Bulut'a kadar Tahir Karapınar

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar getirildi. Asıl görevi futbol akademi altyapı koordinatörlüğü olan Karapınar, sezonun geri kalan bölümünde takımın başında yer alacak.

AKŞAM

Tecrübeli isim sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olacak başlayacak. Sarı-Lacivertliler ise yeni sezonda takımın başına Erol Bulut’u getirmeyi hedefl iyor. Başarılı çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına varıldı. Sezon sonunda resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Fenerbahçe, Damien Comolli’nin göreve getirdiği altyapı sorumlusu Serdar Dayat ile de yolları ayırdı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu da transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Erol Bulut'a kadar Tahir Karapınar
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Erol Bulut'a kadar Tahir Karapınar

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar getirildi. Asıl görevi futbol akademi altyapı koordinatörlüğü olan Karapınar, sezonun geri kalan bölümünde takımın başında yer alacak.

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