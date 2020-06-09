Erol Bulut'a kadar Tahir Karapınar

AKŞAM
Tecrübeli isim sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olacak başlayacak. Sarı-Lacivertliler ise yeni sezonda takımın başına Erol Bulut’u getirmeyi hedefl iyor. Başarılı çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına varıldı. Sezon sonunda resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Fenerbahçe, Damien Comolli’nin göreve getirdiği altyapı sorumlusu Serdar Dayat ile de yolları ayırdı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu da transfer çalışmalarına devam ediyor.
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City ile yapacağı hazırlık maçı, Stoke City'den bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla dakikalar kala iptal edildi.
Galatasaray, Tigres'in Meksikalısı Chaka Rodriguez'le prensipte anlaştı. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden dikkatli hareket eden Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki sağ bekle söz kesti. Rodriguez, bonservissiz alındı.
Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Korona salgını sonrasında getirilen yeni kurallar, tüm karşılaşmalarda bire bir uygulanacak. İnsan sağlığı her şeyin önünde tutulacak.
Beşiktaş'la ismi anılan Manchester City'nin Şilili kalecisi Claudio Bravo'nun bavulunu hazırlayıp, bagajlarını ambalajlamaya başladığı belirtildi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar getirildi. Asıl görevi futbol akademi altyapı koordinatörlüğü olan Karapınar, sezonun geri kalan bölümünde takımın başında yer alacak.
Geçen hafta iki kez çift kale hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, Falcao performansıyla göz kamaştırıyor. Aylar süren futbol hasretini attığı birbirinden güzel gollerle dindirmeye çalışan Kolombiyalı yıldız, Rize deplasmanını iple çekiyor.
Beşiktaş'ın ilgilendiği oyunculardan biri olan Aitor Cantalapiedra, Yunanistan'ın Panathinaikos kulübüyle anlaştı.