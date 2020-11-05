  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 13:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Erol Bulut: Yüzde yüze ulaştığımızda önümüzde kimse duramaz

Erol Bulut: Yüzde yüze ulaştığımızda önümüzde kimse duramaz

Paylaş

Posta

Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyor. Başarılı antrenör, “Yüzde 70 kapasitedeyiz. Yüzde yüze ulaştığımızda önümüzde kimse duramaz. Şampiyonluğu kimseye kaptırmayacağız” ifadelerini kullandı.

7 haftası geride kalan Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, hem oynadığı futbol hem de kadro kalitesiyle açık ara şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor.

"YÜZDE YÜZE ULAŞTIĞIMIZDA ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ"

Teknik direktör Erol Bulut da mutlu sona ulaşacaklarından emin. Her kesimden övgü alan ekibinin henüz yüzde 70 kapasiteyle sahada olduğunu dile getiren başarılı hoca, "18 transfer yapmış, teknik ekibi yenilenmiş bir takımın bu konumda olması inanılmaz. Yüzde yüze ulaştığımızda önümüzde kimse duramaz." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU KİMSEYE KAPTIRMAYACAĞIZ"

Yönetim kurulu, idari kadro, futbolcular ve teknik ekibin iyi bir uyum içinde olduğunu vurgulayan Erol Bulut "Herkes el ele vermiş, Fenerbahçe'yi hak ettiği yer olan zirvede tutmak için özveriyle çalışıyor. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Her an skoru değiştirebilecek yetenekte isimler var. Şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayız. Önümüzdeki engelleri tek tek aşarak sezonu zirvede tamamlayacağız. Şampiyonluğu kimseye kaptırmayacağız." diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı
Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Galatasaray'a sürpriz forvet
Galatasaray'a sürpriz forvet

Galatasaray'a sürpriz forvet

Yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı bir konu var!
Yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı bir konu var!

Yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı bir konu var!

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Mustafa Cengiz'den beklenmedik karar
Mustafa Cengiz'den beklenmedik karar

Mustafa Cengiz'den beklenmedik karar

Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.

Tolga Ciğerci korkuttu
Tolga Ciğerci korkuttu

Tolga Ciğerci korkuttu

Kendisini kötü hissettiği için dünkü antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci'ye yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Gurbetçi futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.

Yunus Mallı transferinde yeni gelişme
Yunus Mallı transferinde yeni gelişme

Yunus Mallı transferinde yeni gelişme

Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.

Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var
Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var

Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.

Ömer Faruk Beyaz imzayı atacak mı? Belözoğlu açıkladı
Ömer Faruk Beyaz imzayı atacak mı? Belözoğlu açıkladı

Ömer Faruk Beyaz imzayı atacak mı? Belözoğlu açıkladı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.

Nihat Özdemir'den bir seyirci açıklaması daha
Nihat Özdemir'den bir seyirci açıklaması daha

Nihat Özdemir'den bir seyirci açıklaması daha

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Pandemide iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Pandemi her geçen gün artmaktadır. Localarımızı açtık yüzde 50 kapasiteyle. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Pandemi olayı düzelirse tekrar Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp tribünlerimizi de yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz" dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.