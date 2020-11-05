Erol Bulut: Yüzde yüze ulaştığımızda önümüzde kimse duramaz

7 haftası geride kalan Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, hem oynadığı futbol hem de kadro kalitesiyle açık ara şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor.
"YÜZDE YÜZE ULAŞTIĞIMIZDA ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ"
Teknik direktör Erol Bulut da mutlu sona ulaşacaklarından emin. Her kesimden övgü alan ekibinin henüz yüzde 70 kapasiteyle sahada olduğunu dile getiren başarılı hoca, "18 transfer yapmış, teknik ekibi yenilenmiş bir takımın bu konumda olması inanılmaz. Yüzde yüze ulaştığımızda önümüzde kimse duramaz." dedi.
"ŞAMPİYONLUĞU KİMSEYE KAPTIRMAYACAĞIZ"
Yönetim kurulu, idari kadro, futbolcular ve teknik ekibin iyi bir uyum içinde olduğunu vurgulayan Erol Bulut "Herkes el ele vermiş, Fenerbahçe'yi hak ettiği yer olan zirvede tutmak için özveriyle çalışıyor. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Her an skoru değiştirebilecek yetenekte isimler var. Şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayız. Önümüzdeki engelleri tek tek aşarak sezonu zirvede tamamlayacağız. Şampiyonluğu kimseye kaptırmayacağız." diye konuştu.
Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.
Kendisini kötü hissettiği için dünkü antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci'ye yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Gurbetçi futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.
Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Pandemide iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Pandemi her geçen gün artmaktadır. Localarımızı açtık yüzde 50 kapasiteyle. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Pandemi olayı düzelirse tekrar Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp tribünlerimizi de yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz" dedi.