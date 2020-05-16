Erol Bulut veya Bjelica

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”

AKŞAM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Başkan, “Virüste dünya ile kıyasladığımız zaman çok iyi yerdeyiz. Sağlık Bakanımızın sürekli gelişmeleri bize anlatması ve gerçek bir liderlik örneği sergilemesi, bu süreci bu şekilde atlatmamızın önemli etkenlerinden. Tabii bu ekip işi. Hepsine Fenerbahçe olarak şükranlarımızı iletmek istiyorum. Yardım yapmak için yola çıkan 2 vatandaşımız Van’da şehit oldu. Onlara da başsağlığı diliyorum” dedi.

EKONOMİMİZE UYAN BİRİ OLMALI

Ali Koç, “Birkaç konuya da açıklık getirmek istiyorum; birincisi tabii ki teknik direktör süreci. Bir tanesiyle neredeyse anlaşmamıza rağmen EURO 2020 ertelenince son anda iptal oldu. Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye’yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor” yorumunda bulundu.

ZLATKO DALİC KORONAYA TAKILDI

Teknik direktör için “Yerli de olabilir yabancı da” diyen Ali Koç’un EURO 2020 ertelenmeden önce Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştığı belirtildi. Başkan, 53 yaşındaki çalıştırıcıyı şampiyona sonrasında takımın başına getirmeyi planlıyordu ancak koronavirüs nedeniyle turnuva 2021’e ertelenince Dalic’le yapılan anlaşma iptal oldu. Şu anda görüşülen isimlerin ise Erol Bulut ve Nenad Bjelica olduğu kaydedildi. Abdullah Avcı ise en son tercih.

TAVAN 2,2 MİLYON

Başkan Koç, “Mart ayına kadar tüm maaşlar ödenmiştir. İlerleyen süreçte en yüksek maaş alacak oyuncu 2-2.2 milyon euro civarı alacak. Diğerleri çok daha altını alacak” dedi.



BAHİS BÜYÜK GELİR

Ali Koç: “Gelir seviyesi düştükçe oynanan bahis oynanma oranı arttığı söyleniyor. Avrupa’da 5 büyük ligde yer alan takımların en büyük geliri bahis sponsorluk gelirleri. Bazen büyük maçlarda Türkiye’de yasak olan bahis sitelerinin reklamları var.”



MUSTAFA CENGİZ'E ZİYARET

Başkan Ali Koç, “Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i hastanede ziyaret ettik. Bizim ona moral vermemiz gerekirken o bize verdi! Eski haline dönmesini temenni ediyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi’ye de acil şifalar diliyorum” dedi. Öte yandan Kongre Üyesi Cengiz Bayraktar, “Kırmızı renk yasağı kaldırılsın. (Galatasaray’dan dolayı)” dedi. Başkan Koç ise, “Benim bilmediğim bir yasak. Sonuçta bayrağımız kırmızı. Bizde öyle bir yasak yok” karşılığını verdi.



HAFTADA 1 TEST

Koç: “Samandıra’da 2 kişide pozitif vaka çıktı. Erteledik. Peki her hafta çıkarsa ne yapacağız? Başladık lige, 2-3 hafta sonra oynayamıyoruz, nasıl tescil edilecek, ne olacak? Her senaryoya göre ne yapılacağı bizlere açık açık anlatılması lazım. Bütün takımlar haftada en az bir test olmak durumunda.”



TFF BELGE İMZALANSIN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Ligler oynanırsa, sorumluluğu üstümüze almayız. TFF’nin hukuki bir yaklaşımı olması gerekiyor. Bir belge imzalamalı. Çünkü burada TFF ‘Oynayın’ derse, yapacak bir durumumuz yok” dedi.



BURASI ONUN EVİ

Koç: “Obradovic, Fenerbahçe’nin yaşayan efsanelerinden biridir. Obradovic, Fenerbahçe’de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Obradovic’e birkaç kez sözleşme teklif ettik, sezon sonunda bakacağım dedi.”



BİR ORKESTRA EKSİK

Kongre Üyesi Münir Göker’in, “Kulüpte bir flarmoni ve oda orkestrası kurulmasını istiyorum” talebine Başkan Koç, “Bir flarmoni oda orkestramız eksikti” karşılığını verdi.



GÖNÜL ANLAŞILDI

Başkan Ali Koç, “Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe’de bırakmalı” önerisi üzerine “Anlaşıldı” cevabını verdi.



BURAK KIZILHAN KORONA!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “Ciğerlerimde Kovid-19 bulgularına rastlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok” dedi.





