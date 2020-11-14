Erol Bulut Thiam'ı sahada sürmeyi planlıyor

Sezon başında Kasımpaşa'dan kadroya katılan ancak bekleneni veremeyen Mame Thiam eksiklerin ve millilerin yokluğunu iyi değerlendirdi. İdmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsünün yanı sıra ortaya koyduğu futbolla da beğeni kazanan Senegalli hücumcu, Erol Bulut'un gözüne girmeyi başardı. Geçen sezonki görüntüsüne dönmek adına çok çalışan 28 yaşındaki oyuncunun, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde forma yarışında önde olduğu gelen haberler arasında.
12 gol, 5 asist...
Konya yenilgisi sonrasında kadroda rotasyon yapmayı planlayan ve bu nedenle öğrencilerini adeta yeniden değerlendiren Bulut'un, geçen sezon 12 gol, 5 asistle oynayan Thiam'ı kazanmak istediği de biliniyor.
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Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
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Fırtına'nın devre arasında, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Gael Clichy'yi alarak sol beki güçlendireceği öne sürüldü.