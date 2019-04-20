Erol Bulut: Nwakaeme, güçlü bir oyuncu

Bulut, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında da aynı sıkıntıyı yaşadıklarını kaydederek, "Bugün de aynı şey oldu. İkinci yarı baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Topları kapıp daha hızlı defansın arkasına sarkmak istedik. O yüzden Bifouma ve Kamara'yı oyuna soktuk. Ama 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz ikinci gol oldu. 10 kişiyle elimizden geleni yaptık. Baskılı oynamaya çalıştık. Bu maçı unutmaya çalışacağız. Önümüzde Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçı var. Moralimizi yüksek tutup o maça en iyi şekilde hazırlanıp finale adımızı yazdırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun "Rotasyonlu kadronun kurbanı oldunuz, diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna ise Bulut, "Ben öyle görmüyorum. Seth ilk yarıda başarılı oyunlar çıkardı. Bugün Nwakaeme'ye karşı zorlandı. Nwakaeme zaten güçlü ve driplingi iyi olan bir oyuncu. İkili sıkıştırmalarda biraz geç kaldık. Öyle olunca zaten Nwakaeme yeteneğini ortaya çıkarıyor. Attığı bir gol ve asisti var. Ama ondan ziyade bizim girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Sorun orada." cevabını verdi.