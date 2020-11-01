Erol Bulut: 'Milli araya kadar kayıp istemiyorum'

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Erol Bulut, her antrenmanda olduğu gibi dün de oyuncularını bir kez daha uyardı ve rehavete kapılmamalarının altını çizdi. Bulut’un, “Milli araya kayıpsız girmeliyiz. Önümüzdeki iki maçı da kazanmalıyız” dediği belirtildi.

