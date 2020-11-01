Erol Bulut: 'Milli araya kadar kayıp istemiyorum'

Erol Bulut, her antrenmanda olduğu gibi dün de oyuncularını bir kez daha uyardı ve rehavete kapılmamalarının altını çizdi. Bulut’un, “Milli araya kayıpsız girmeliyiz. Önümüzdeki iki maçı da kazanmalıyız” dediği belirtildi.
Süper Lig'de Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'da iki sakatlık yaşandı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Galatasaraylı kaleci Okan Koçuk, Ankaragücü maçını değerlendirdi.
Ankaragücü teknik direktörü Fuat Çapa, Galatasaray karşısında galibiyeti hak ettiklerini ifade etti.
Barcelona, Alaves deplasmanında beklemediği bir kayıp daha yaşadı ve ligde üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramamış oldu.