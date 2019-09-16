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  3. Erol Bulut: Liderlikten ötürü çok mutluyuz

Erol Bulut: Liderlikten ötürü çok mutluyuz

Erol Bulut: Liderlikten ötürü çok mutluyuz

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Buldukları pozisyonları iyi değerlendirdiklerini söyleyen Erol Bulut, "Maçtan önce söylediğim gibi liderlik oynadığımız 3 haftada da bizdeydi. bugün de kazanmak istiyorduk. En azından bir puan alıp liderliği korumak istiyorduk. Yediğimiz golden sonra attığımız gol bizi daha da canlandırdı. Baskılı oynadık ikinci yarıda. Zaten çocuklara söylemiştim. Bulduğumuz pozisyonları iyi değerlendirdik. 4 de olabilirdi. Çok mutluyuz konumumuzu korduğumuz için." dedi

"F.BAHÇE'NİN SIKINTILARINI BİLİYORDUK"

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini belirten genç teknik adam, "Fenerbahçe'yi analiz ettiğimizde defans arkasına atılan toplarda sıkıntıları olduğunu gördük. Baskıda top kaybettiklerini gördük. Biz de bunları değerlendirdik. Futbolcularım sahaya verdiğim talimatları çok iyi yansıttılar." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ALANYASPOR!"

Yeni Malatyaspor'da güzel zamanlar geçirdiğini ancak şu an Alanyaspor'a odaklandığını vurgulayan Bulut, "Hemen hemen iki seneye yakın bir Yeni Malatyaspor maceramız vardı. Takımı Avrupa'ya taşıma şansımızı bulduk. Çok güzel zamanlarımız geçti. Tek hedefimiz, düşüncemiz Alanyaspor'u iyi bir noktaya getirebilmek." diyerek sözlerini noktaladı.

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