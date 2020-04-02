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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 08:00
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 08:31

Erol Bulut konuştu: "Taraftar çağırıyor"

Erol Bulut konuştu: "Taraftar çağırıyor"

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Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddiaları ile gündemde yer alan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut NTV'ye konuştu.

AKŞAM

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, NTV’ye konuştu. Bulut, “Uzun zamandır yazılanları biz de takip ediyoruz. Fenerbahçe taraftarının bir isteği var. Ama taraftarların istemesi ayrı bir şey, kulüp yönetiminin isteği başka bir şey. Fenerbahçe cephesinden benimle hiçbir görüşme olmadı. Bu sezonu Alanya ile kapatmayı hedefliyorum” dedi.

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