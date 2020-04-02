Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddiaları ile gündemde yer alan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut NTV'ye konuştu.

AKŞAM

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, NTV’ye konuştu. Bulut, “Uzun zamandır yazılanları biz de takip ediyoruz. Fenerbahçe taraftarının bir isteği var. Ama taraftarların istemesi ayrı bir şey, kulüp yönetiminin isteği başka bir şey. Fenerbahçe cephesinden benimle hiçbir görüşme olmadı. Bu sezonu Alanya ile kapatmayı hedefliyorum” dedi.