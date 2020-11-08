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aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 11:39
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Erol Bulut, Ersun Yanal'ın gerisinde kaldı

Erol Bulut, Ersun Yanal'ın gerisinde kaldı

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Sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligde bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, tarihi bir fırsatı kaçırdı. Öte yandan Bulut, Ersun Yanal'ın ilk 8 haftalık performansının da gerisinde kaldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ise ilginç detaylar ortaya çıktı.

TARİHİ FIRSAT KAÇTI

Erol Bulut, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olma fırsatını Konyaspor karşısında kaçırdı.

İLK YERLİ TEKNİK DİREKTÖR OLACAKTI

Sarı lacivertli ekibin başında ilk 7 maçını kaybetmeyen Erol Bulut, Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olma fırsatını kullanamamış oldu.

DAUM'U YAKALAYAMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konyaspor maçının kaybedilmesinin ardından Christoph Daum'un başarısını yakalama şansını da kullanamadı.2009-10'da Daum ile 8'de 8 yaparak 24 puan toplayan sarı-lacivertliler, o günden sonra ilk 8 haftalar itibariyle en fazla 19 puanı görmüştü.

KAZANSA SON 11 SEZONUN EN İYİSİ...

Fenerbahçe, Konyaspor'u yenmesi halinde 20 puana ulaşacak ve son 11 sezonun en iyi başlangıcına imza atacaktı...

17 PUANDA KALDI

2009-10 sezonunda ilk 7 haftada 21 puan toplayan Daum, 2004-05'te ise 19 puan toplamıştı. Ancak Konyaspor mağlubiyetinin ardından Erol Bulut 17 puanda kaldı.

YANAL'A GEÇİLDİ

Erol Bulut, Fenerbahçe'ye son şampiyonluğu yaşatan Ersun Yanal'ı ilk 7 haftaya bakıldığında sollamayı başarmıştı. Ancak ilk 8 haftaya bakıldığında Yanal'ın arkasına düştü. Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda Ersun Yanal, ilk 8 haftada 19 puan toplamıştı.

'BİRLİKTE KAYBETTİK'

Erol Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamalarda 'Oynadığımız futboldan ders çıkarmalıyız. Milli arada hatalarımızı gözden geçireceğiz. Sonuçta benim sezon başından beri söylediğim cümle var. Biz birlikte kazanıyoruz. Bugün birlikte kaybettik. Birlikte kazanmayı bileceğiz bundan sonra.' sözlerini kullanmıştı.

'İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK'

Yedikleri 2 golde de önemli hatalar yaptıklarını vurgulayan Bulut, "Bugün yakaladığımız birkaç pozisyonu değerlendiremedik. Takım olarak istediklerimizi sahaya iyi bir şekilde yansıtamadık. Rakibin kapanacağını biliyorduk. Yön değiştirmelerle pozisyon bulabileceğimizi söylemiştik, nitekim onu sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullanmıştı.

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