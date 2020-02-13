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aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 00:05
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 00:05

Erol Bulut: Benim de hedeflerim var

Erol Bulut: Benim de hedeflerim var

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Galatasaray'a 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, yarı finale yükseldikleri için mutlu oldukları söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, müsabakaya istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirterek, "Burada iyi bir Galatasaray'a karşı mücadele verdik. Skor 1-1 iken 2-1'i yakalama şansımız vardı. Bunu değerlendiremedik. Skor 3-1 olduktan sonra kaleci Muslera müthiş bir top çıkardı. Tabii 3-1'den sonra futbolcu biraz stres yapıyor. Bunu biraz yaşadık. Genel 90 dakikaya baktığımızda mücadele açısından futbolcularım ellerinden geleni yaptılar. Tur atladığımızdan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarısına iyi başladıklarını vurgulayan Erol Bulut, "İlk yarıyı güzel tamamladık. Ben bugüne kadar hiçbir zaman şampiyonluktan ve Avrupa kupalarından bahsetmedim. Hedefimiz ilk 8'in içinde olabilmek. Bunun daha iyisi oluyorsa tabii ki bunu kabul edeceğiz. İnşallah ligi iyi bir yerde tamamlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde geride kalan 21 haftada 4. sırada yer aldıklarının hatırlatılması üzerine Bulut, şunları kaydetti:

"Büyük takımların önünde olmak önemli bir şey. Önemli olan 34. haftadan sonra nerede olduğunuz. Ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Tabii benim de bir hedefim var ama onu bugün burada açıklamayacağım. Kupada final oynama isteği herkesin olur. Her hafta yeni bir hedef koymaya başladık. Sezon daha bitmedi. Sezon sezonunu hep birlikte yaşayacağız. İki kulvarda da en iyisini yapmaya çalışacağız. Kupada yarı finaldeyiz, ligde de ilk 4'ün içindeyiz. Bunu sonuna kadar götürmeye çalışacağız."

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