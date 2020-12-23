Erol Bulut, Başakşehir maçında Caner Erkin'i sol kanada çekecek

Tecrübeli futbolcu, Novak’la birlikte sol kanadı kullanabilir. Bulut, taktik antrenmanlarda bunun denemesini yaptı. Caner daha önce de zaman zaman maç içerisinde bu rolü üstlenmişti ancak hiç 11’de sol açık karşılaşmaya başlamadı.
SOSA OYNARSA CANER BEKE
Erol Bulut’un Cisse’nin arkasında görev vereceği diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel. Mert Hakan Yandaş’ın ise Gustavo’nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi. Sosa’nın oynaması halinde ise Caner sol beke, Mert Hakan ise Ferdi ve Thiam’ın yanına geçecek.
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