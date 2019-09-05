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  3. Erol Bedir'e 60 gün hak mahrumiyeti

Erol Bedir'e 60 gün hak mahrumiyeti

Erol Bedir'e 60 gün hak mahrumiyeti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor Başkanı Erol Bedir'e ceza verdi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından hakemlere, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterdi. Bu tepkisinin ardından PFDK'ya sevk edilen Erol Bedir'in cezası belli oldu.

PFDK'nın kararından Erol Bedir'in sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası aldığı açıklandı.

Kayserispor'un resmi intersitesinde yer alan açıklamalar nedeniyle de sarı-kırmızılı kulübe 100 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

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