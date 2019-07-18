Erol Bedir: Fenerbahçe ve Galatasaray'la anlaştık, kararı Deniz Türüç verecek

Kayserispor Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada “Her iki kulüp ile de bonservis konusunda bir noktaya geldik. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. Deniz bize hangi kulübe gitmek istediğini söylerse, biz de o kulüp ile masaya oturup anlaşırız” dedi.

(Star)