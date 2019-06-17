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  3. Erol Bedir: Deniz Türüç konusunda şu an itibariyle herhangi bir talep gelmedi

Erol Bedir: Deniz Türüç konusunda şu an itibariyle herhangi bir talep gelmedi

Erol Bedir: Deniz Türüç konusunda şu an itibariyle herhangi bir talep gelmedi

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç için kendilerine gelen bir teklif olmadığını açıkladı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Bedir, Deniz Türüç için şu ana kadar herhangi bir resmi teklifin gelmediğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde transferleri bir bir açıklayacaklarını söyleyen Bedir "25-26 oyuncuyla mücadele ettik. 12-13 futbolcunun sözleşmesi bitti. Bunu öngörerek çalışmalarımızı önceden yaptık. Önümüzdeki haftadan sonra transferlerimizi teker teker açıklarız" dedi.

Erol Bedir, "2 yıl daha görev sürem var. Şehrin dinamiklerini harekete geçirmek adına ve başka başkan adayı olmak isteyen varsa diye genel kurula gidiyorum. Koltuğu ortaya koyduk. 29'unda da kararını vereceğiz. Şu ana kadar aday olan birini duymadık" açıklamasını yaptı.

"DENİZ TÜRÜÇ İÇİN TALEP GELMEDİ"

Erol Bedir, Fenerbahçe'nin Deniz Türüç için teklif yaptığı haberleri sonrası, "Deniz Türüç konusunda şu an itibariyla herhangi bir talep gelmedi. Yani nabız yoklayanlar oluyor ama resmi antetli kağıda yazılı bir teklif gelmedi. Deniz bizim en önemli oyuncumuz. Deniz'i biz normalde göndermek istemiyoruz. Ama 25 yaşında ve hedefleri var. Eğer iyi bir teklif olursa göndeririz" ifadelerini kullandı.

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