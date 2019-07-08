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  3. Erol Bedir: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Deniz Türüç'ü istiyor

Erol Bedir: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Deniz Türüç'ü istiyor

Erol Bedir: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Deniz Türüç'ü istiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan milli futbolcu Deniz Türüç ile ilgili, 'Fenerbahçe ile anlaşıldı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Başkan Bedir, "Görüşme ve anlaşılma kelimelerinin birincisi doğru, ikincisi yanlış. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile Deniz Türüç konusunu görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz. 3 takım da Deniz’i kadrosunda görmek istiyor. Deniz’i kendi takımında görmek istemeyen bir hoca, bir takım olmaz normal şartlarda. Deniz Türüç, Türkiye’de şu an transferin gözdesi. Ama konu ekonomik anlamda, Deniz’in tatmin olacağı veya bizim tatmin olacağımız bir teklif boyutuna gelmedi. Sadece iyi niyet görüşmeleri, 'sadece ne düşünüyorsunuz?' görüşmeleri yaptık. Yazılanların, çizilenlerin tamamı yanlış. Şu anda bir şey yok, yarın ne olur bilmiyorum” dedi.

Brezilyalı futbolcu Fernando Boldrin ile ilgili olarak da Bedir, "Hocamız Fernando Boldrin’in takımda kalmasını istiyor, özellikle Chery’in ayrılmasından sonra. Geçen sezon Boldrin, Rize’de iyi işler yaptı. Rizespor’un da Boldrin’i istediğini biliyoruz. Boldrin bu yıl bizim önemli bir oyuncumuz pozisyonunda. Kampımıza katılacak. Diğer transferlerimizle beraber değerlendireceğiz. Boldrin'in yeni sezonda takımımızın içinde olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.  (İHA)

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