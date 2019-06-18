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  3. Erol Bedir: 10 milyon euro getiren Deniz Türüç'ü alır

Erol Bedir: 10 milyon euro getiren Deniz Türüç'ü alır

Erol Bedir: 10 milyon euro getiren Deniz Türüç'ü alır

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Deniz Türüç için Kayserispor Başkanı Erol Bedir açıklamalarda bulundu.

İsmi her transfer döneminde büyük takımlarla anılan Kayserispor'un parlayan yıldızı Deniz Türüç için hiçbir takımdan teklif gelmediği öğrenildi.

Önce Galatasaray, ardından Fenerbahçe gibi takımların Deniz Türüç için Kayserispor'a teklifte bulunduğu iddiaları üzerine İ.M Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Konuşuluyor ama resmi teklif yok. Deniz'in fiyatı belli. 10 milyon euro getiren futbolcumuzu alır. Daha önce de söyledik. Bu fiyatı veren, bize bile sormadan oyuncuyu alabilir. Transfer döneminde ortaya atılıyor şu takım bu takım diye ama şu ana kadar bize resmi yollarla bir teklif gelmedi." dedi.

(Sporx)

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