Erman Toroğlu: 'Trabzonspor'a operasyon yapılıyor'

Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.

Trabzonspor'un Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maça Nwakaeme'nin ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyona penaltı verilmemesi damga vurdu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "%100 penaltımız verilmedi" sözlerinin ardından Erman Toroğlu da ASpor'da katıldığı canlı yayında "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.

MHK Başkanı ve ekibinin Türk futbolundan çekilmesi gerektiğini ifade eden Toroğlu, "Zekariya Alp bu olmaz, artık ahlak ötesi bir şey yapıyorlar. Hakem olarak pozisyonu görüyorsunuz ya VAR sen ne yapıyorsun? O sırada ishal oldun tuvalete mi gidiyorsun! Ya artık yeter defolup gidin! Bu ayıptır. Beni mahkemeye verebilirler, versinler" dedi.

Nwakaeme'nin pozisyonuna VAR'a rağmen penaltı verilmemesini "ahlaksızlık" olarak değerlendiren Toroğlu, "Nwakaeme'nin pozisyonu... Bu işte bir organize iş var, bugün bu olayı gördükten sonra... Bana birisi havyan, serseri, aptal ne diyorsun desin, gelsin anlatayım! Trabzonspor'a operasyon yapılıyor. Bu pozisyon ahlak ötesi pozisyondur! Bu Trabzonspor için değil, her takım için olabilir ama bu pozisyon ahlak ötesidir, başka açıklaması yok! Sizin önünüze televizyon koyuyorlar, ahlak ötesi diye buna diyorum" şeklinde konuştu.