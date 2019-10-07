Erman Toroğlu: Hakem Alanyaspor'u Beşiktaş karşısında badem etti

Toroğlu, konuşmasında Arda Kardeşler için "Alanyaspor'u, Beşiktaş karşısında badem etti" yorumunda bulunurken, "Alanyaspor'u hakem Beşiktaş karşısında badem etti. Arda Kardeşler çok kötü bir maç yönetti." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA UMUT YOK"

Toroğlu, konuşmasının devamında "Beşiktaş'ta umut yok, hakemin kararı galibiyeti etkiledi" derken, "Bu Beşiktaş'ta umut yok. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün yokluğunun sıkıntısını yaşayacak. Hakemin kararları galibiyeti etkiledi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu maçtan sonra zaten konuşmuş." yorumunda bulundu.