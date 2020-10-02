Erkek sanılan kadın halterci uçağa alınmadı

AKŞAM

Rusya'da Anna Turaeva isimli kadın halterci, erkek sanılarak uçağa alınmadı.

Rusya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Rusya’nın St. Petersburg kentinden Krasnodar’a gitmek üzere havalimanına gelen kadın halterci Anna Turaeva (42), Utair Havayolları şirketi çalışanları tarafından uçağa alınmadı.

Uçağa alınmamasının gerekçesi ise oldukça şaşırttı. Görevliler, pasaportunda kadın yazan Turaeva’ya kadın olduğuna ikna olmadı. Görevliler, Turaeva’nın “Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla. Öyle gel.” diyerek uçağa almadığı belirtildi.

