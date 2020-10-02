Erkek sanılan kadın halterci uçağa alınmadı

Rusya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Rusya’nın St. Petersburg kentinden Krasnodar’a gitmek üzere havalimanına gelen kadın halterci Anna Turaeva (42), Utair Havayolları şirketi çalışanları tarafından uçağa alınmadı.
Uçağa alınmamasının gerekçesi ise oldukça şaşırttı. Görevliler, pasaportunda kadın yazan Turaeva’ya kadın olduğuna ikna olmadı. Görevliler, Turaeva’nın “Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla. Öyle gel.” diyerek uçağa almadığı belirtildi.
Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İskoç devinin teknik direktörü Steven Gerrard'la saha kenarında tatrıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Türkiye'nin üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 38 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarında ön elemeleri aşamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kuraları belli oluyor. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakipleri birazdan belli olacak. Kura çekimi 18:00 itibariyle başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.
Son olarak Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ortaya atıldı. Kartal, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'ya talip oldu.