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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 20:31
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  • 10 Mart 2020 Salı 20:31

Erkan Sözeri'den olay sözler! 'Yüzsüzlük, onursuzluk, şerefsizlik yapmam'

Erkan Sözeri'den olay sözler! 'Yüzsüzlük, onursuzluk, şerefsizlik yapmam'

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımının Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildiği maç sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Erzurum’da oynanan müsabakada BB Erzurumspor, Fatih Karagümrükspor’a 3-1 mağlup oldu. İlk yarının son dakikasında bulduğu gol ile devreyi 1-0 önde kapatan ev sahibi takım, 78, 80 ve 83. dakikalarda yediği gollerde müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erkan Sözeri şunları söyledi:

“Kötü bir mağlubiyet beklemediğimiz bir mağlubiyet. 1-1 olana kadar ki oyun, sonraki oyun disiplinden kopma. Önemli bir rakiple oynadık, üç gün önce Hatay’da zorlu bir maçtan sonra rotasyonlu kadroyla başladık, bunun meyvelerini aldık diye düşünüyorum. İlk yarı güzel işler yaptık. Rakibin ilk golü atana kadar pozisyon vermedik, oyunun kontrolü bizdeydi. Ama maalesef son haftalardaki hastalığımız İstanbulspor olsun, Bolu’da olsun girdiğimiz pozisyonları gole çevirememe hastalığımız nüksetti. Dolayısıyla mağlup olduk. Halbuki Emrah, Jasmin’in net pozisyonları gol olsa şu an güzel şeyler konuşuyorduk. Maalesef istemediğimiz bir sonuç oldu. Oyunun içinde taraftar oyuncu değişiminde tepki gösteriyor ama Ömer yoruldu değiştirmek zorunda kaldık. Sissoko çok yoruldu. Bunları bilemez dışarıda ki insan. Ama neresinden bakarsan bakın hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Hele böyle 3-1’lik skor. Oyuncular demorolize oldu, çok iyi oynayan dikkatli oynayan takım skoru yakaladıktan sonra kontra gol yedikten sonra istemediğimiz sonuç oldu. Üzgünüz, taraftar camiama kusura bakmasınlar. Taraftar tepki gösterebilir, haklıdır. Zirveye oynayan hedefe oynayan takımda çalışıyorum, haklıdır tepkisinde. Kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bugüne kadar verdiğimiz emekler var, ama olsun canı sağolsun taraftarın. Biz profesyoneliz Erzurumspor’un menfaatine uyacak ne gerekiyorsa yaparız. Kimsenin endişesi olmasın. Kulübenin ardından birkaç kişi yüzsüz diye bağırdı. ‘burada ne duruyorsun’ diye serzenişleri oldu üzüldüm. Biz iki kulvarda gittik. Kupada çeyrek finale yükseldik. Hala ikinciyiz bu takımı ikinci yapmak yüzsüzlükse kabul ediyorum. Yüzsüzlük, onursuzluk, şerefsizlik yapmam Erzurumspor menfaati ne gerekiyorsa yaparım.”

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