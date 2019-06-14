Ergin Ataman'dan bir ilk

Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı organizasyonlarda 15 kez Ataşehir'de parkeye çıkan Ataman, bu müsabakaların tamamında Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko'ya karşı salondan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Anadolu Efes play-off final serisinin üçüncü maçını 74-57 kazanırken, Ergin Ataman da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galibiyet sevincini tattı.

Ataman'a kupalı gönderme

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmada Ergin Ataman'ın Galatasaray'ın başında görevdeyken sarı-lacivertliler ile oynanan play-off final maçına çıkmamasına gönderme yapıldı.İlk periyotun sona ermesinin ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda küçük bir bilgi yarışması düzenlendi.

Fenerbahçe Beko'nun 6. şampiyonluğunun hangi yılda kazanıldığının sorulmasıyla Ergin Ataman'ın 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın başındayken sarı-lacivertli takım ile oynanan final serisinin 7. maçına çıkmamasına göndermede bulunuldu.

Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk kupasıyla fotoğrafları ekranlara yansıtılırken, Fenerbahçeli taraftarlar "Ergin Ataman sahadan çekil" şeklinde tezahürat yaptı.

Ali Muhammed'in 150. maçı

Fenerbahçe'ye 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Ali Muhammed, sarı-lacivertli forma ile 150. maçını oynadı.

Üç sayılık basketleriyle sarı-lacivertli ekibin hücumda dikkat çeken isimleri arasında yer alan milli oyuncu, karşılaşmayı 13 sayı ile tamamladı.

Maçın özeti

Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 74-57 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın başında iki ekip de pota altından sayılar üretirken, Ali Muhammed'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 12-11 üstünlük yakaladı. Topu iyi paylaşan ve Moerman'ın potaya giderek bulduğu sayılarla öne geçen Anadolu Efes, Larkin'in üç sayılık basketiyle 7. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 12-19. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar üretirken lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk dört dakikasında Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sinan Güler'in basketleriyle 13. dakikada farkı bire (21-22) indirdi. Beaubois'nın arka arkaya dış atışlardan kaydettiği sayılarla lacivert-beyazlı ekip, 17. dakikada farkı 6 sayıya (22-28) taşıyınca, başantrenör Obradovic mola aldı. Mola dönüşü de dış atışlardan sayılar üretmeye devam eden Anadolu Efes, farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 36-26 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Melih Mahmutoğlu'nun sportmenlik dışı faulü sonrası Larkin ve Dunston'la serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, 25. dakikayı 43-35 önde tamamladı. Kalinic ve Sloukas'la boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Beaubois ve Micic'le üç sayılık basketler bulan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 56-45 öne geçti.



Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in turnikesiyle 33. dakikada farkı 7 sayıya (52-59) düşürdü. Basit top kayıpları yapan sarı-lacivertli ekip karşısında 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 52-70. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de kötü hücum ederken Anadolu Efes, Doğuş Balbay ve Larkin'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 74-57 galip ayrıldı.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı 15 Haziran Cumartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Zeljko Obradovic: Anadolu Efes'i galibiyet ve oynadıkları oyun için tebrik ediyorum

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Anadolu Efes'e 74-57 yenilerek seride 2-1 yenik duruma düştükleri maçta, lacivert-beyazlı ekibi gösterdikleri performans için tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Obradovic, "Anadolu Efes'i galibiyet ve oynadıkları oyun için tebrik ediyorum. Çok net şeyler vardı bizim açımızdan. Böyle şeyler de genelde başantrenörden dolayı oluyor. Takımı desteklemeye devam edeceğim. Çünkü bunu hak ettiklerine inanıyorum. Cumartesi günü oynayacağımız maça hazırlanacağız. Play-off zamanında çok fazla iniş çıkış olabileceğini biliyoruz. Oyuncularımın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Bugünkü destek için teşekkür ediyorum. Cumartesi günü de aynı şekilde desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın iki gün önce babasının vefat etmesine çok üzüldüklerini aktaran Sırp antrenör şunları aktardı:

"Onun için zor bir durumdu ve takıma destek olmak için geri geldi. Özellikle bundan dolayı çok mutluyum ona teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun biz her zaman bir olacağız. Geldiğim günden beri böyle ve böyle olmaya devam edecek."

Dış atışlarda düşük yüzde ile oynadıklarını hatırlatan Obradovic, "34'te 5 üçlük attık. Çok fazla şut kaçırdık. Şimdi bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor." dedi.

Ergin Ataman: Çok müthiş savunma yaptık

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko karşısında çok iyi savunma yaptıklarını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Ataman, "Maçın başından itibaren çok iyi karakter gösterdik. Çok müthiş savunma yaptık. Fenerbahçe Beko'yu dış atışlara zorladık. Pota altından sayı yemedik. Hücumları üç kısa oyuncu ile tempoyu arttırarak, onların ikili oyunuyla hep boş atışları bulmasına çalıştık. Bütün oyuncularımız çok iyi oynadı. Seri çok uzun bir seri. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. İki takım da içeride ve dışarıda birbirini yendi. Şu anda sadece 2-1 öne geçtik. Bu akşamki oyun felsefemiz tam deplasman takımına yakışan felsefeydi." yorumunda bulundu.

Final oynadıklarını vurgulayan Ataman, "Çok iyi bir sezon geçirdik. İlk maçta çok kötü oynadık. Özellikle ikinci maçın ikinci yarısından sonra oyuncularım finale ısındı. Finalin temposuna uygun oynadılar. Bu takım Barcelona'yı deplasmanda 32 sayı farkla yenen bir takım. Atmosfer bizi etkilemiyor ama karşımızda çok güçlü bir rakip var. Takımın gücü biz çok etkiliyor. Oyuncularım her atmosferde oynamaya alışıklar." şeklinde görüş belirtti.

Salon sporu yaptıklarını aktaran deneyimli antrenör, "Bizi aileler ve çocuklar izliyor. Özellikle bu tip önlemlerin alınması çok iyi. Ben bu akşam çok bir şey duymadım. Fenerbahçe Beko taraftarı bana bir protesto yaptı ama herhangi kötü bir şey yoktu. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

"Yedi yıl sonra Ataşehir'de kazanmanız psikolojik bir rahatlık sağladı mı?" sorusuna Ataman, şöyle cevap verdi:

"Yok sağlamadı. Şampiyon olunca rahatlarım. Çok zor bir sezon geçiriyoruz. Oynadığımız her maç bir final. Hiç bir şekilde rahatlamadım. Durum 2-1, rakip Fenerbahçe Beko. Şampiyon olursak herhalde rahatlarım."

Beaubois'in ilk çeyrekte 3 faul yaparak, faul problemine girdiğinin hatırlatılması üzerine, "Maçın çok kritik oyuncularından biriydi. Çok düşündük. Bu tarz oyun oynamak için Beaubois'i kadroya aldık. Savunmaya geçtiğimiz saniyelerde Doğuş Balbay ve Metecan Birsen'i oyuna aldık. İkinci yarıda onun hücum silahından yararlandık. Böyle de maçın sonuna kadar atılmasını engelledik." değerlendirmesinde bulundu.