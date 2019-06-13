Ergin Ataman yine kulaklıkla çıktı

Takımlarına destek vermek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman için "Ergin Ataman küfür etsene" şeklinde tezahüratta bulundu.

Karşılaşmanın başlamasına 10 dakika kala lacivert-beyazlı kenar yönetiminin bulunduğu alana giren Ataman, müsabakaya serinin ikinci maçında olduğu gibi kulaklıkla çıktı.

Ataman, serinin ikinci maçından sonra kulaklık takmasıyla ilgili, "Küfür duymak istemediğim için maçın başında kulaklıkla çıktım, müzik dinledim. Gayet de konsantre bir şekilde maça başladım." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertliler, Ataman'ı isminin anons edilmesi sırasında da yuhaladı. Taraftarların Ergin Ataman'a yönelik tepkileri üzerine küfürlü tezahürat edilmemesi için anons yapıldı.

Anadolu Efes teknik heyet ve yedek oyuncularının bulunduğu bölümün arkasındaki tribünde polislerin yer alması dikkati çekti.

Sloukas takımını yalnız bırakmadı

Serinin ikinci karşılaşmasının hemen ardından babasının vefat haberini alan Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Anadolu Efes ile oynanan üçüncü karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni için Yunanistan'a giden ve bu sabah İstanbul'a dönen 29 yaşındaki oyun kurucu, yaşadığı acıya rağmen maça yedek başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Yunan oyuncu için özel tezahüratlar yaptı.

Datome döndü

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Fenerbahçe Beko'nun İtalyan forveti Gigi Datome, kadroda yer aldı.

Datome, play-off final serisinin ilk iki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi takımlarına destek verdi.