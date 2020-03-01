Ergin Ataman: 'Bunun bir son bulmasını istiyoruz'

Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, İdlib'te gerçekleştirilen hain saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Sigortam.net İTÜ Basket'i 63-49 yendiği maçın ardından Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Ülke olarak yasta olduğumuzu ve büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade eden koç Ergin Ataman, "Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar bu şekilde öldürülmüyor, bunun bir son bulmasını istiyoruz" dedi.

Askerlerimizin vatan uğruna canlarını siper ettiklerini ifade eden Ataman, "Aslan gibi kardeşlerimiz sürekli katlediliyor, öldürülüyor, tabii ki vatan uğruna canlarını siper ediyorlar. Bunun bir son bulmasını bekliyoruz. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde insanlar bu şekilde öldürülmüyor, asker de olsalar bizim kardeşlerimiz. Tüm ordumuzun, ulusumuzun başı sağolsun" şeklinde konuştu.