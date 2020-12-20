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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 09:09
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Eren Dinkçi ilk maçında Werder Bremen'e 3 puanı getirdi

Eren Dinkçi ilk maçında Werder Bremen'e 3 puanı getirdi

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Eren Dinkçi, ilk Bundesliga maçında golle buluşmayı başardı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve Mainz 05 karşısında ilk kez takımının formasını giyen 19 yaşındaki Eren Dinkçi, attığı golle takımı Werder Bremen'e 3 puanı kazandıran oyuncu oldu.

Bundesliga'nın 13’üncü hafta maçında Mainz 05 ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 85'inci dakikasında Romano Schmid'in yerine oyuna dahil olan forvet oyuncusu Eren Dinkçi, ilk kez bir Bundesliga maçında sahaya çıktı. Oyuna girdikten sadece 5 dakika sonra takımının geliştirdiği atakta kafa vuruşu ile rakip fileleri havalandıran genç forvet, ilk Bundesliga maçında gol atmayı başarmış oldu. Werder Bremen, Mainz 05 deplasmanından Eren Dinkçi'nin attığı tek golle üç puanla döndü.

Temmuz 2019 tarihinde SC Borgfeld takımından transfer olan Eren Dinkçi, Werder Bremen'in ikinci takımında forma giyiyordu. Dinkçi, Regionalliga'da Werder Bremen formasıyla 7 gole de imza attı. Genç oyuncu, sezon öncesi Türkiye U19 Milli Takımı forması da giydi.

Öte yandan karşılaşmada Werder formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Ömer Toprak, 54'üncü dakika yerini Milos Veljkovic'e bıraktı.

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Eren Dinkçi ilk maçında 3 puanı getirdi

Eren Dinkçi ilk maçında 3 puanı getirdi

Eren Dinkçi, ilk Bundesliga maçında golle buluşmayı başardı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve bugün Mainz 05 karşısında ilk kez takımının formasını giyen 19 yaşındaki Eren Dinkçi, attığı golle takımı Werder Bremen'e 3 puanı kazandıran oyuncu oldu.

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