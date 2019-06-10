Eren Albayrak, milli takımımızın İzlanda'da yaşadığı skandala çok sert tepki gösterdi

Kariyerini Japonya'nın Jubilo Iwata takımında sürdüren Eren Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile İzlanda'da yaşanan skandala çok sert tepki gösterdi.

Eren Albayrak yaptığı paylaşımda "Bize dostça uzanan eli sıkarız bu şekilde uzanan eli keseriz" dedi.

İşte o paylaşım: