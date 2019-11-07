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  3. Erdal Torunoğulları da Braga deplasmanına gidemiyor

Erdal Torunoğulları da Braga deplasmanına gidemiyor

Erdal Torunoğulları da Braga deplasmanına gidemiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sağlık sorunları nedeniyle Braga deplasmanına gidemedi.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın hastalanması sebebiyle Portekiz'e gidememesinin ardından bir kötü haber de yönetici Erdal Torunoğulları'ndan geldi.

Yeni başkanla beraber tekrar yönetime dahil olan Erdal Torunoğulları, safra kesesi ameliyatı nedeniyle Beşiktaş'ın Portekiz'de Braga ile karşılaşacağı maçı yerinde izleyemeyecek.

Torunoğulları, İstanbul'da ameliyat olacak.


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